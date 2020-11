Szlak przemytu papierosów do Wielkiej Brytanii zlikwidowany przez CBŚP i KAS Data publikacji 13.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania CBŚP i KAS doprowadziły do zatrzymania 5 osób oraz przejęcia około 14 mln nielegalnych papierosów, 8 ton tytoniu, a także zlikwidowania krajalni tytoniu i zabezpieczenia specjalistycznych maszyn. Wartość przejętego towaru to ponad 14 mln zł. Papierosy były ukryte w specjalnych skrytkach w transporcie z płytami elewacyjnymi i cześć z nich miała trafić do Wielkiej Brytanii.

W ostatnim czasie funkcjonariusze Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przeprowadzili akcję na terenie województwa łódzkiego, gdzie zatrzymali pojazd ciężarowy z naczepą, wewnątrz którego odkryli nielegalne wyroby tytoniowe. W przestrzeni transportowej znajdowało się 10 palet z ofoliowanymi płytami elewacyjnymi, które według przedstawionych do kontroli dokumentów miały trafić do Wielkiej Brytanii. W trakcie przeszukania, przy pomocy psa służbowego, okazało się że w transporcie ukryto, w specjalnie przygotowanych skrytkach, ponad 4 mln papierosów, oznaczonych marką jednej ze znanych brytyjskich firm tytoniowych.

Funkcjonariusze przeszukali również jedną z hal magazynowych, znajdującą się w powiecie radomszczańskim, gdzie odkryli kolejne nielegalne wyroby tytoniowe. Tam przejęli prawie 10 mln papierosów, ukrytych na paletach z płytami elewacyjnymi. Łącznie zabezpieczyli blisko 14 mln papierosów. W ramach tej akcji zatrzymano trzy osoby, w tym kierowcę pojazdu ciężarowego.

Następne działania funkcjonariusze warszawskiego CBŚP i mazowieckiej KAS, przeprowadzili na terenie województwa lubuskiego, gdzie przeszukali jedną z posesji w powiecie międzyrzeckim. Tam odkryli krajalnię tytoniu wraz z linią technologiczną do jego konfekcjonowania, a także przejęli specjalistyczne maszyny służące do cięcia tytoniu. Ponadto w dwóch samochodach dostawczych znaleźli krajankę i susz tytoniowy. W trakcie tych działań, wsparcia udzielili także funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, a w ich wyniku zatrzymano kolejnych dwóch podejrzanych oraz dodatkowo przejęto ponad 8 ton tytoniu.

W wyniku tych akcji łącznie zatrzymano 5 osób i przejęto 14 mln papierosów oraz 8 ton tytoniu o wartości ponad 14 mln zł. Gdyby te wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do obrotu to Skarb Państwa straciłby około 20 mln zł. Temu zapobiegli funkcjonariusze CBŚP i KAS, którzy doprowadzili zatrzymanych do Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim i Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, gdzie przedstawiono im zarzuty karnoskarbowe. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane na okres 3 miesięcy.

Zespół Prasowy CBŚP

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.58 MB)