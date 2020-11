Dzielnicowi pilotowali matkę z dzieckiem do szpitala Data publikacji 13.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Wawra błyskawicznie zareagowali na wezwanie matki dwutygodniowego dziecka, które miało problemy z oddychaniem. Przeprowadzili bardzo sprawny i bezpieczny pilotaż samochodu wiozącego matkę z dzieckiem do szpitala na Mokotów. Dzięki temu maleństwo bardzo szybko otrzymało profesjonalną pomoc medyczną.

Było po 18.00, kiedy to do komisariatu w Wawrze wpłynęło zgłoszenie od zrozpaczonej matki dwutygodniowego dziecka. Maleństwo miało problemy z oddychaniem, miało tracić oddech. Kobieta musiała dojechać z dzieckiem do szpitala na Mokotów, co w godzinach natężonego ruchu trwałoby na pewno bardzo długo i byłoby nie tylko stresujące, ale mogłoby przede wszystkim stanowić ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka.

Dzielnicowi od razu zareagowali i przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych przeprowadzili bezpieczny, ale również sprawny pilotaż samochodu, w którym jechała kobieta z dzieckiem. W ten sposób maleństwo bardzo szybko zostało otoczone profesjonalną pomocą medyczną w szpitalu.

(KSP)