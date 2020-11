Wspólnie walczmy z drogowym piractwem. Widziałeś? Reaguj! Data publikacji 13.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci ruchu drogowego analizują zapisy kamer samochodowych, które trafiają na adres stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl. To mrożące krew w żyłach sceny, które obnażają brak zdrowego rozsądku oraz pełną ignorancję już nie tylko do przepisów prawa, ale i do życia swojego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Nie ma akceptacji dla takich zachowań. Dzięki tym nagraniom drogowi piraci już dalej nie pojadą!

Zero tolerancji dla drogowego bandytyzmu- to maksyma, która przyświeca wszystkim lubuskim policjantom. Ci codziennie strzegą bezpieczeństwa na arteriach komunikacyjnych naszego regionu. Zdarzenia, które rejestrują każdego dnia, świadczą o braku rozwagi niektórych kierowców i dziwią nawet najbardziej doświadczonych stróżów prawa. Stąd ich stanowcza reakcja, której oczekuje przede wszystkim społeczeństwo- zwykli kierowcy, którzy chcą mieć gwarancję, że z naprzeciwka nie będzie jechał drogowy pirat wykazujący się pełną ekwilibrystyką połączoną z cynizmem. Jeśli ci ostatni są przekonani, że ze względu na sytuację epidemiczną lubuscy policjanci będą stosowali taryfę ulgową albo, że policjantów przez to jest mniej na drogach, to są w dużym błędzie.



Od początku 2020 roku z takiego błędu zostało już wyprowadzonych blisko 30 tys. kierowców, którzy zostali upomnieni za przekroczenie dozwolonej prędkości. 1550 straciło prawa jazdy, w tym 883 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Aż 6094 kierowcom odebrano dowody rejestracyjne głównie za zły stan techniczny auta lub brak badań technicznych. W trosce o to, aby na lubuskich drogach nie poruszali się pijani kierowcy, policjanci przeprowadzili już 156 tys. badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponad 1100 z nich złamało tę naczelną zasadę bezpieczeństwa. Ogólnie od początku roku tylko sami lubuscy policjanci ruchu drogowego zarejestrowali 65 151 wykroczeń !

Oprócz braku wyobraźni i zdrowego rozsądku duże przełożenie na niewłaściwe zachowanie kierowców mają warunki na drogach. Wraz z jesienią na drogach panują coraz trudniejsze warunki, z którymi nie każdy zmotoryzowany sobie radzi, co w połączeniu z nadmierną prędkością najczęściej kończy się na przydrożnym drzewie. O skutkach nie trzeba zbyt obrazowo się rozpisywać, bo każdy je zna. Są tragiczne. Te dramaty dzieją się wszędzie, także w Lubuskiem. Od początku roku na lubuskich drogach doszło do 526 wypadków, w których życie straciło 70 osób, a 590 zostało rannych. Ponadto odnotowaliśmy ponad 8600 kolizji.

Dlatego reakcja ze strony Lubuskiej Policji jest i będzie zdecydowana. Przypominamy, że od lipca 2019 roku działa profesjonalna grupa SPEED, która zajmuje się zatrzymywaniem najbardziej agresywnych zachowań na drogach:

SZYBCY I PROFESJONALNI. GRUPA "SPEED" NA LUBUSKICH DROGACH

Ale cieszy również fakt, że mamy sojuszników wśród innych kierowców, którzy nie są obojętni na drogowy bandytyzm i coraz więcej zapisów z samochodowych kamer przesyła na naszą mailową skrzynkę. Skłania ich pewnie moment, kiedy w ułamku sekundy muszą zareagować, zjeżdżając do przysłowiowego rowu, aby uniknąć czołowego zderzenia i śmierci, niesionej przez drogowych szaleńców. Taka trauma przelewa z reguły czarę goryczy i sprawia, że takie nagranie trafia pod właściwy adres. Razem z pewnością jeszcze skuteczniej wyeliminujemy skrajnie nieodpowiedzialne zachowania, które na drogach nigdy nie powinny mieć miejsca. Zero tolerancji dla drogowego piractwa.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.7 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu (format mp3 - rozmiar 1.88 MB)