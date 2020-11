Napadli na lombard - wpadli w ręce kryminalnych Data publikacji 13.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z II Komisariatu Policji KMP w Łodzi we współpracy z policjantami Wydziału Wywiadowczego KMP w Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 41 i 37 lat, którzy podejrzani są o rozbój w jednym z łódzkich lombardów na Bałutach. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty prokuratorskie. Teraz za popełniony czyn grozić im może nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

4 listopada 2020 roku około 17:00, do jednego z łódzkich lombardów w dzielnicy Bałuty wszedł postawny mężczyzna w średnim wieku, który bez słowa, trzymanymi w rękach siekierą i młotkiem zaczął rozbijać szybę z pleksi oddzielającą pracowniczkę od pomieszczenia dla interesantów. Obecna w lombardzie klientka uciekła, a kasjerka znajdująca się wewnątrz próbowała ukryć się na zapleczu komisu. Sprawca po sforsowaniu drzwi przedostał się jednak do środka pomieszczeń, a następnie grożąc użyciem siły przeszukał lombard zabierając stamtąd znaczną kwotę pieniędzy oraz złotą biżuterię. Podejrzany przywłaszczył sobie również torebkę z dokumentami i pieniędzmi należącą do wystraszonej kobiety.

Policjanci, którzy pojawili się na miejscu zaraz po otrzymaniu zgłoszenia ustalili, że w zuchwałym napadzie brał udział jeszcze drugi około 40-letni mężczyzna, który czekając przed drzwiami lombardu stał na tzw. czatach. Analiza monitoringu, przesłuchanie świadków, a zwłaszcza dobra znajomość środowiska przestępczego bardzo szybko doprowadziła stróżów prawa na trop przestępców. 12 listopada 2020 roku kryminalni ustalili, że 37-latek podejrzany o rozbój oraz jego 3 lata starszy kompan znajdują się w salonie gier w centrum miasta. Po pojechaniu w to miejsce, policjanci zauważyli, że jeden z mężczyzn opuszcza właśnie pomieszczenie tylnymi drzwiami. Podczas próby zatrzymania podejrzany podjął ucieczkę i próbował nie dopuścić do zatrzymania, jednak został szybko obezwładniony przez mundurowych. Po wejściu do salonu gier policjanci zatrzymali 41-latka podejrzewanego o współudział w napadzie na lombard. Przy okazji w ręce kryminalnych wpadła 34-letnia kobieta poszukiwana w celu osadzenia w zakładzie karnym. Zatrzymani mężczyźni, którzy w przeszłości notowani byli za podobne przestępstwa usłyszeli zarzut rozboju w warunkach multirecydywy, za który grozić im może nawet do 15 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.