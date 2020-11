Trwają intensywne poszukiwania 76-latka Data publikacji 13.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Żar już czwartą dobę prowadzą poszukiwania zaginionego 76-letniego Jana Łukasiewicza z Lubska. Mężczyzna 10 listopada wybrał się na grzyby w rejon miejscowości Dłużek. W poszukiwania zaangażowane są ogromne siły policyjne wspierane przez przedstawicieli innych służb.

We wtorek (10.11.2020 r.) około godziny 11.00, 76-letni Jan Łukasiewicz z Lubska, wspólnie z żoną, wybrał się na grzyby. Samochód zaparkował za miejscowością Dłużek przy stawie. Miał oczekiwać na żonę przy pojeździe, jednak kiedy kobieta powróciła po godzinie, mężczyzny już nie było.

Zaginiony ubrany był w odzież ciemnego koloru, miał ze sobą czerwone wiaderko. Jan Łukasiewicz ma 172 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała i ma siwe, prawie białe włosy.

Policjanci z Żar gdy tylko dowiedzieli się o zaginięciu mężczyzny, od razu przystąpili do działania. Ogłoszono alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, których w poszukiwaniach wspierają policjanci z innych jednostek garnizonu lubuskiego, a także strażacy, strażnicy leśni oraz mieszkańcy. Każdego dnia do działań poszukiwawczych stawia się około 100 funkcjonariuszy. Wykorzystywane są także psy tropiące oraz sprzęt techniczny w postaci dronów, kamer termo i noktowizyjnych. Do chwili obecnej przeszukano łącznie 1400 hektarów terenu.

Prosimy wszystkie osoby, które w dniu 10 listopada br. poruszały się drogą Lubsko -Tuplice i widziały wskazanego mężczyznę o kontakt z Policją pod numerami: 112, 47 794 14 11 lub 47 794 12 11.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)