Sejneńscy policjanci kolejny raz pomogli

Data publikacji 13.11.2020

Sejneńscy policjanci kolejny raz zorganizowali akcję pomocową. Tym razem funkcjonariusze wsparli pacjentów miejscowego szpitala. Mundurowi zbierali produkty spożywcze. Dzisiaj przekazali je pacjentom placówki medycznej. Policjanci zapowiadają, że nadal mają energię i chęci do organizowania takich akcji.

Przez ostatnie kilka dni, sejneńscy policjanci prowadzili zbiórkę wody, soków i innych produktów spożywczych. To już kolejna taka inicjatywa mundurowych. Tym razem funkcjonariusze wsparli pacjentów miejscowego szpitala. Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności. Policjantom udało się zebrać szereg artykułów spożywczych, które dzisiaj trafiły do pacjentów. Mundurowi zapowiadają, że nadal mają energię i chęci do organizowania kolejnych akcji pomocowych.

(KWP w Białymstoku/js)