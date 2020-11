Kierujący z narkotykami i pod ich wpływem wpadł w ręce policjantów podczas kontroli drogowej w Szklarskiej Porębie Data publikacji 14.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet do 3 lat pozbawienia wolności grozić może kierowcy podejrzewanemu o posiadanie marihuany. Zatrzymany wpadł w ręce policjantów podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki, z których można było uzyskać kilkanaście porcji handlowych. Mężczyzna kierował również autem będąc pod wpływem narkotyków, co potwierdziło wstępne badanie testerem. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Kierujący za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie zatrzymali 43-letniego mieszkańca powiatu lwóweckiego podejrzewanego o posiadanie narkotyków.

Kilka dni temu policjanci w Szklarskiej Porębie na ul. Małej zauważyli pojazd marki Seat, którego kierujący na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył.

Policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 43-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego. Podczas czynności wykonywanych przez mundurowych mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany. Jak się później okazało, powodem jego zdenerwowania były narkotyki. Funkcjonariusze znaleźli worek foliowy z marihuaną, z której można było uzyskać kilkanaście porcji handlowych. Ponadto mężczyzna kierował pojazdem będąc pod wpływem narkotyków, co potwierdziło wstępne badanie testerem. W tej sytuacji pobrana została krew do badań.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Z dotychczas zebranego materiału dowodowego wynika, że będzie odpowiadała za posiadanie środków odurzających za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Kolejne wątki tej sprawy są nadal sprawdzane przez funkcjonariuszy i wyjaśniane.