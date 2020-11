Policjanci zatrzymali mężczyznę, który strzelał do psa z kuszy Data publikacji 16.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pieńsku zatrzymali 33-latka podejrzewanego o znęcanie się nad psem. Sprawca strzelał do czworonoga z kuszy, dwukrotnie raniąc go. Na szczęście zwierzę szybko otrzymało pomoc i wróciło do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Pieńska w powiecie zgorzeleckim pod koniec października br. zostali powiadomieni o odnalezieniu w lesie psa, który w skórę miał wbite strzały. W wyniku pracy funkcjonariuszy wytypowano, a następnie zatrzymano 33-latka podejrzewanego o ten czyn. Po przeszukaniu pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę policjanci zabezpieczyli załadowaną kuszę z celownikiem oraz woreczek z dodatkowymi bełtami i grotami.

Mężczyzna został przewieziony do zgorzeleckiej komendy, gdzie usłyszał zarzut znęcania się nad psem poprzez strzelanie do niego z kuszy. Za ten czyn 33-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)