Policjant w czasie wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 16.11.2020 Ponad 2,5 promila alkoholu miał w organizmie 54-letni mieszkaniec Janowa Podlaskiego, który w takim stanie kierował audi. Jego styl jazdy wzbudził podejrzenia policjanta, będącego poza służbą. Uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę oraz wezwał na miejsce patrol policji.

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, 14.11.br., na ulicy Parkowej w Janowie Podlaskim. Funkcjonariusz janowskiego komisariatu będąc w czasie wolnym od służby zauważył kierowcę samochodu osobowego marki Audi, którego manewry na drodze wskazywały, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości.

Reakcja policjanta była natychmiastowa. Gdy kierowca audi próbował odjechać po wykonanym manewrze cofania policjant uniemożliwił mu to. Gdy tylko podszedł do siedzącego za kółkiem mężczyzny od razu wyczuł od niego woń spożytego alkoholu. Wówczas wezwał na miejsce patrol Policji. Mundurowi potwierdzili tożsamość „amatora jazdy na podwójnym gazie”. Okazało się, że jest to 54-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Teraz o dalszym losie 54-latka zadecyduje sąd. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego - dla nas, naszych bliskich. Bądźmy czujni i nie odwracajmy oczu, kiedy widzimy, że ktoś łamie przepisy lub podejrzanie się zachowuje. Od tego czy zareagujemy może zależeć czyjeś zdrowie i życie. Nawet anonimowa informacja przekazana policjantom przyczynia się do wyeliminowania z dróg pijanych kierowców.

(KWP w Lublinie / mw)