Bohaterskim czynem uratował życie starszej kobiecie Data publikacji 16.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec miejscowości Książki uratował kobietę, która jadąc rowerem wpadła do głębokiego wykopu i nie mogła wydostać się z niego przez kilka godzin.

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek, 10.11.2020 r. Do komendy Policji w Wąbrzeźnie zgłosiła się córka 75-letniej mieszkanki pobliskiej wsi informując, że jej mama wyjechała rowerem z domu kilka godzin temu i mimo nadchodzącego zmroku nadal nie powróciła. Dodatkowym zagrożeniem był fakt, że kobieta nie była zdrowa. Do poszukiwań 75-latki natychmiast włączeni zostali policjanci z Wąbrzeźna, którzy szybko ustalili gdzie kobieta była widziana w ciągu dnia.

Ok godz. 20:00 do komendy wpłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców miejscowości Książki, że przejeżdżając wraz z żoną obok remontowanego przepustu drogowego we wsi Zaskocz, usłyszał wołanie o pomoc. Bez chwili zawahania, w kompletnej ciemności mężczyzna zszedł do wykopu, gdzie odnalazł wycieńczoną i wychłodzoną starszą kobietę oraz jej zniszczony rower. Mężczyzna po ocenie stanu zdrowia kobiety, pomógł jej wydostać się z wykopu, a po chwili na miejsce natychmiast przyjechali policjanci i karetka pogotowia.

Okazało się, że była to poszukiwana od kilku godzin 75-latka, która straciła orientację w terenie, odjechała kilkanaście kilometrów od domu i przez nieuwagę wpadła do głębokiego wykopu. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń.

Bezapelacyjnie tylko odwaga i zdecydowane działanie mieszkańca Książek uratowały nie tylko zdrowie, ale i życie starszej kobiety, która trafiła pod opiekę rodziny.

W związku z postawą godną naśladowania Komendant Powiatowy Policji w Wąbrzeźnie wystosował list gratulacyjny dla bohatera, który mimo to poprosił o anonimowość, mówiąc że nie zrobił nic nadzwyczajnego, bo oczywistym jest ratowanie zdrowia i życia człowieka w potrzebie.

(KWP w Bydgoszczy / mw)