Mławscy policjanci zabezpieczyli kontrabandę wartą ponad 420 tys. zł

Mławscy policjanci z Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą zabezpieczyli papierosy bez znaków polskiej akcyzy skarbowej warte ponad 420 tysięcy złotych. Kontrabandę przewoził 57-letni mieszkaniec Mławy, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

W ubiegłym tygodniu, w Strzegowie, na drodze krajowej nr 7, policjanci zatrzymali do kontroli kierującego fiatem. W samochodzie policjanci znaleźli ponad 90 kartonowych opakowań, w każdym po ok. 4 tys. sztuk papierosów. Wartość rynkowa przejętej kontrabandy to ponad 420 tysięcy złotych. Podczas kontroli zatrzymany mławianin kierował pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu. Stracił prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mławianin odpowie zatem nie tylko za przewóz kontrabandy, za co grozi wysoka kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do 3 lat, ale także za niestosowanie się do sądowego zakazu.

Za przestępstwo to grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu/js)