Bezmyślność pijanego kierowcy mogła skończyć się tragicznie Data publikacji 17.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za błędne decyzje ponosi się konsekwencje. Niektórzy próbują przed nimi uciec, ale najczęściej jest to kolejny błąd, dający jeszcze poważniejsze skutki. Przekonał się o tym pewien kierowca, który próbował ucieczką uniknąć policyjnej kontroli w powiecie mrągowskim. Swoją ucieczkę zakończył na trasie Stare Kiełbonki - Spychowo, gdzie uderzył w drzewo. Okazało się, że miał w organizmie ponad 0,7 promila alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

W poniedziałek po godz. 7:00 policjanci ruchu drogowego patrolując ulice Mrągowa, postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę audi, który poruszając się ulicą Warszawską, jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Pomimo wydawanych przez policjantów znaków i sygnałów do zatrzymania pojazdu, kierujący zignorował je i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg.

Ścigany pojazd wyjechał z Mrągowa kierując się na Piecki, a następnie na Spychowo. W trakcie jazdy kierowca przekraczając nadmiernie prędkość, wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego m.in.: wyprzedzając na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach, jadąc na rondzie pod prąd, czy lewym pasem ruchu. W trakcie szaleńczej jazdy na ulicy Wojska Polskiego w rejonie przejścia dla pieszych doprowadził do kolizji drogowej z kierowcą vw. Kierowca swoją bezmyślną ucieczkę zakończył na trasie Stare Kiełbonki - Spychowo, gdzie jadąc z nadmierną prędkością stracił panowanie nad pojazdem, w efekcie czego zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo.

Pomimo uderzenia, o własnych siłach wyszedł z auta i piechotą zaczął uciekać w głąb lasu. Jednak nieskutecznie, bo nie wiedział, że goni go m.in. mrągowski „Hardman” – policjant, który wielokrotnie brał udział w rywalizacji biegowej. Chwilę później został zatrzymany i miał już na rękach kajdanki.

38-latek podróżował sam i na szczęście nikt inny nie ucierpiał w efekcie jego głupich decyzji. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, ważny do 22.12.2020r. Pojazd nie miał ważnych badań technicznych.

Po badaniach lekarskich mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Będzie odpowiadał za przestępstwa, jakim są niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kierowanie w stanie nietrzeźwości mimo sądowego zakazu oraz za liczne wkroczenia w ruchu drogowym.

Załączony film jest zapisem z policyjnego wideorejestratora. Widać na nim auto, które stara się uciec policjantom. W pierwszym ujęciu uciekające auto przejeżdża rondo pod prąd. Na kolejnym ujęciu widać to samo auto, które uciekając przed radiowozem omija jadący przed nim samochód z prawej strony, wjeżdżając na pobocze i doprowadzając do kolizji z wymijanym autem. Na następnym ujęciu uciekające auto wyprzedza jadący przed nim pojazd. W tym samym czasie z przeciwnej strony jedzie samochód, który jest zmuszony do hamowania. Uciekające auto omija również wysepkę z lewej strony. Kolejne ujęcie uciekającego samochodu. Pojazd wyprzedza inne auto na przejściu dla pieszych i zakręcie w prawo. Ostatnie ujęcie z wideorejestratora pokazuje rozpędzone uciekające auto, które na zakręcie w lewo wpada w poślizg, zjeżdża do rowu i uderza w drzewo.

(dk/tm)