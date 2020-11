Mistrz Polski w brazylijskim jiu-jitsu wśród ostrowskich policjantów Data publikacji 17.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy lata intensywnych treningów na macie przyniosło efekty. Adam Laskowski z ostrowskiej komendy zdobył złoto w kategorii "Masters 1" i srebro w kategorii "Masters 3" na dwudniowych XVI Mistrzostwach Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Zawody odbyły się w Mosinie.

Asp. szt Adam Laskowski w policji służy od 18 lat. Służba w Policji jest wymagająca i często trudna, a mimo to 3 lata temu postanowił spróbować swoich sił w brazylijskim jiu-jitsu. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął już w latach 90-tych gdy trenował chińskie systemy samoobrony. Jednak to brazylijska sztuka walki skradła jego serce i postanowił w tym kierunku doskonalić swoje umiejętności.

UKS Academia Gorila w Ostrowi Mazowieckiej, w której trenuje szybko odkryła jego talent. Pomimo krótkiego stażu w brazylijskim jiu-jitsu praktycznie z każdych zawodów w których startował przywoził trofea. W 2019 w Grand Prix Polski w Mińsku Mazowieckim w kat. do 100 kg wywalczył złoto. Uczestniczył również w Winter Open w Luboniu zdobywając I miejsce w kat. do 100kg. W tym roku na Mistrzostwach Polski w Luboniu w formule No-GI zdobył brąz. W marcu startował w Grand Prix w Mińsku Mazowieckim skąd przywiózł srebrny medal. Następnie w październiku w Luboniu w Pucharze Polski zdobył złoty medal w kategorii młodszej, a srebrny w starszej oraz srebro w Grappler Cup w Mińsku Mazowieckim. Praktycznie na każdych zawodach w których uczestniczył prezentował wysoki poziom co odzwierciedlały zdobyte tytuły.

Udział w XVI Mistrzostwach Polski w brazylijskim jiu-jitsu i zdobycie I miejsca w kategorii Masters1 i drugiego miejsca na podium w kategorii Masters 3 potwierdziło tylko doskonałą formę i talent Adama.

Życzymy Adamowi kolejnych sukcesów, być może niebawem wróci z tytułem Mistrza Europy, za co będziemy mocno trzymać kciuki.

Autor: mł.asp. Marzena Laczkowska

Fot. arch. Adama Laskowskiego