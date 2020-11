Sopoccy policjanci otrzymali dwa nowe oznakowane motocykle BMW Data publikacji 17.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie otrzymali dwa nowe motocykle BMW F900 XR. Dziś przed budynkiem sopockiej komendy Wiceprezydent Miasta Sopotu Marcin Skwierawski przekazał kluczyli do jednośladów Komendantowi Miejskiemu Policji w Sopocie insp. Markowi Stanulewiczowi. Motocykle zostały zakupione ze środków Urzędu Miasta Sopotu i Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze będą je wykorzystywać w ramach codziennych służb, co z pewnością wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców kurortu.

Dzięki podpisanemu w czerwcu 2020 roku Porozumieniu, pomiędzy Prezydentem Miasta Sopotu a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, Gmina Miasta Sopotu przekazała policjantom pieniądze w kwocie 70 tys. zł na dofinansowanie zakupu dwóch motocykli służbowych wraz z zakupem i montażem specjalistycznego sprzętu do motocykli. W ten sposób samorząd przyczynił się do wzmocnienia i unowocześnienia floty pojazdów będących na wyposażeniu sopockich policjantów, co w znacznym stopniu ułatwi realizację ich obowiązków podczas codziennej służby.

Dziś przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Sopocie nastąpiło oficjalne przekazanie zakupionych motocykli. Flotę policyjnych pojazdów zasiliły dwa nowe oznakowane BMW F900 XR. Wiceprezydent Miasta Sopotu Marcin Skwierawski przekazał na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie insp. Marka Stanulewicza kluczyki do jednośladów.

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Sopotu, a także realizacja codziennych obowiązków wymagają dostosowania pojazdów do potrzeb mieszkańców. Nowe motocykle z pewnością ułatwią policjantom ruchu drogowego szybsze dotarcie do miejsca zdarzenia, zwłaszcza tam, gdzie radiowóz policyjny ma utrudniony dojazd, co z pewnością jeszcze bardziej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta.