Pokonali koronawirusa. Oddali osocze i krew Data publikacji 18.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z międzyrzeckiego komisariatu , który są ozdrowieńcami po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 stawili się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białej Podlaskiej i oddali osocze. Trafi ono do potrzebujących, którzy nadal walczą z chorobą. Pozostali mundurowi oddali krew. To już kolejna tego typu inicjatywa ze strony funkcjonariuszy i jak zapewniają - nie ostatnia.

Wczoraj, 17.11.2020 r., dziewięcioro funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim pojawiło się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białej Podlaskiej. Funkcjonariusze, którzy przebyli Covid-19, zdecydowali się przekuć to w coś pozytywnego. Teraz, gdy są już ozdrowieńcami, bez wahania zgłosili się do placówki oddając osocze. Zawiera ono przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych z zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Po przetoczeniu przeciwciała mają za zadanie eliminację koronawirusa z organizmu zakażonego pacjenta.

Potrzebujących w szybkim tempie przybywa, dlatego też zachęcamy ozdrowieńców do dzielenia się osoczem. Ten niezwykle cenny obecnie płyn może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia.

W akcję włączyły się też koleżanki i koledzy ozdrowieńców, którzy przekazali najcenniejszy dar jakim jest krew. Jest i zawsze była ona symbolem życia, zaś jej oddanie to dowód największej ludzkiej solidarności. Nie jest to inicjatywa jednorazowa. Policjanci chętnie włączają się w tego typu akcje. Jak podkreślają, ten bezinteresowny gest daje nie tylko ogromną satysfakcję, ale przede wszystkim staje się bezcenny dla tych, którzy go potrzebują.

(KWP w Lublinie / mw)