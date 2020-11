Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników banku Data publikacji 18.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu krakowskiego ostrzegają przed oszustami podającymi się za pracowników banku. Drogą telefoniczną oszust podający się za konsultanta banku uzyskuje dostęp do konta swojej ofiary i zgromadzonych na nim pieniędzy. W ten sposób mieszkanka powiatu krakowskiego straciła swoje oszczędności, a z jej konta bankowego zaciągnięto dwa kredyty.

W ostatnim czasie w powiecie krakowskim pojawił się przypadek oszustwa metodą „na pracownika banku”. Dzięki tej metodzie sprawcy są w stanie przejąć dostęp do konta bankowego i środków na nim zgromadzonych. Jak to wygląda w praktyce? Oszust dzwoni do danej osoby i podaje się za konsultanta bankowego i informuje o niepokojących transferach pieniężnych na koncie ofiary. Aby zapobiec rzekomej kradzieży pieniędzy „konsultant” poleca zainstalowanie aplikacji, która umożliwia mu zdalne wykonywanie działań na smartfonie czy komputerze rozmówcy. W ten sposób oszust ma dostęp do naszego urządzenia i tym samym konta, z którego dokonuje przelewów, a następnie wypłaca wszystkie zgromadzone na nim środki. Po wykonaniu operacji fałszywy konsultant informuje o tym, że konto chwilowo zostaje zablokowane a zgromadzone na nim środki z uwagi na zagrożenie zostaną chwilowo przelane na konto zastępcze. Przejęte środki przelewane są najczęściej na konta bankowe kantorów wymiany walut, skąd w formie gotówki są pobierane przez oszustów. Często zdarza się również, że po przejęciu dostępu do konta sprawca zaciąga tzw. szybki kredyt.

W taki właśnie sposób w ostatnim czasie została oszukana mieszkanka powiatu krakowskiego, która w wyniku działania oszustki podającej się za pracownika banku straciła swoje oszczędności - ponad 5 tysięcy złotych. Dodatkowo z jej rachunku bankowego oszustka zaciągnęła dwa szybkie kredyty w wysokości blisko 10 tys. zł.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności ! Pracownicy banku nigdy nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta ani tym bardziej kodu autoryzacyjnego SMS, jak i nie polecają instalowania aplikacji, z której mogą wykonywać ruchy na koncie klienta. O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast informować Policję, korzystając z numeru alarmowego 112.

(KWP w Krakowie/js)