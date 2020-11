Uważajmy na fałszywych pracowników wodociągów - próbują oszukać seniorów!

„Dzień dobry! Jesteśmy z wodociągów. Jest awaria, musimy pilnie zamknąć u Pani wodę.” Między innymi pod takim pretekstem oszuści próbują dostać się do mieszkania seniorów. W czasie gdy jedna osoba prowadzi właściciela do łazienki, druga okrada mieszkanie. Ostrzegamy seniorów, aby uważali kogo wpuszczają do mieszkania. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń jak najszybciej należy dzwonić na numer alarmowy 112.