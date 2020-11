Żołniersko-policyjna przyjaźń i po(MOC) dla Piotra Data publikacji 18.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Poważny uraz kręgosłupa po wypadku w górach niejednego zmusiłby do poddania się. Pechowe zdarzenie ukazuje nam jednak coś budującego. Walkę o zdrowie 41-letniego policjanta Piotrka Glenca - ofiary górskiego wypadku oraz ofiarną pomoc, jaką podjął jego przyjaciel – żołnierz gliwickiej jednostki 6. batalionu powietrznodesantowego. Ta historia buduje wiarę w ludzi i odwieczne wartości, takie jak przyjaźń! Zachęcamy do wejścia na stronę "Po MOC dla Piotra Glenca" i wsparcia jego walki o powrót do zdrowia.

Walkę o powrót do zdrowia 41-letniego policjanta, prywatnie zapalonego miłośnika gór, który podczas wyprawy uległ poważnemu wypadkowi, opisał jego dobry przyjaciel, żołnierz z 6. batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach. Od tego czasu on sam, ale i grono jego oddanych przyjaciół, robią wszystko, aby możliwy był powrót do zdrowia Piotrka. Co ważne, jest na to szansa.

Aspirant sztabowy Piotr Glenc jest 41-letnim mieszkańcem Ustronia. Od 15 lat pełni służbę w tamtejszym komisariacie jako dzielnicowy.

Przyjaciele opisują go jako człowieka spokojnego, opanowanego, o przyjaznym usposobieniu. Te cechy czynią go osobą, z którą chce się spędzać czas.

Piotrek był aktywny fizycznie, kochał sport i podróże. Jako miłośnik wypraw motocyklowych ma na swoim koncie wyprawy do Indii, Wietnamu, Rosji, Iranu i Maroka. Jednak jego największą pasją są góry. Jest zdobywcą ponad połowy szczytów Korony Europy. 17 maja tego roku wybrał się w Tatry. Niestety na szlaku uległ poważnemu wypadkowi - spadł w przepaść. W wyniku tego zdarzenia doznał urazu kręgosłupa. Piotrek potrzebuje wsparcia finansowego, by móc rozpocząć intensywną i długotrwałą rehabilitację.

Chcesz pomóc?

Poinformuj, udostępniej gdzie się da informację o akcji - link do profilu Fundacji Moc Pomocy Po MOC dla Piotra Glenca na Facebooku: https://www.facebook.com/poMOCdlaPiotraGlenca ►

Jeżeli możesz, wpłać dowolną kwotę dla Piotrka na rachunek Fundacja Moc Pomocy, której policjant jest podopiecznym.

Nr rachunku: 16 1020 5226 0000 6602 0635 0765

z dopiskiem Piotr Glenc

