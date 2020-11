Dzięki determinacji policjanta 77-latek szybko otrzymał pomoc Data publikacji 18.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Determinacja i dociekliwość funkcjonariusza z VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej w dniu wolnym od służby pozwoliła na udzielenie pomocy starszemu mężczyźnie, który samotnie mieszka w klatce obok. Stróż prawa zlokalizował mieszkanie, z którego dochodziły krzyki oraz wołanie o pomoc i wezwał odpowiednie służby.

17 listopada 2020 roku, około 22:30, funkcjonariusz z widzewskiego komisariatu będąc w czasie wolnym od służby przebywał wraz z żoną w swoim miejscu zamieszkania na Polesiu. W pewnym momencie usłyszał wołanie o pomoc starszej osoby. Po chwili zorientował się, że głos dochodzi z kratek wentylacyjnych bloku. Funkcjonariusz nawiązał rozmowę ze starszym mężczyzną. Niestety senior nie był w stanie określić, gdzie mieszka. Policjant natychmiast pobiegł do klatki obok, natomiast jego żona kontynuowała konwersację z mężczyzną. Po namierzeniu numeru lokalu okazało się, że drzwi są zamknięte od środka. Sąsiad powiedział policjantowi, że przewrócił się i nie może wstać o własnych siłach. Jest sam i nie jest w stanie otworzyć mieszkania.

Funkcjonariusz wezwał straż pożarną, która pokonała zabezpieczenia i otworzyła drzwi. Po wejściu do środka policjant i strażacy zobaczyli leżącego w przedpokoju, trzęsącego się starszego mężczyznę. Natychmiast przenieśli go do pokoju i wezwali karetkę pogotowia ratunkowego. Po wstępnym przebadaniu 77-latek został zabrany do szpitala.

(KWP w Łodzi/js)