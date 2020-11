Wyłudzili milionowe dotacje unijne Data publikacji 18.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi zajmujący się zwalczaniem przestępstw korupcyjnych zatrzymali 4 współdziałające ze sobą osoby, w tym byłego już pracownika Agencji Rynku Rolnego. Wszyscy podejrzani są o wyłudzenie łącznie blisko 1 miliona 300 tys. złotych dotacji unijnych. Za nadużycie funkcjonariuszowi publicznemu, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Rolnikom za wyłudzenie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi od pewnego czasu wspólnie z Prokuraturą Rejonową Łódź-Widzew prowadzą śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego poprzez poświadczenie nieprawdy w raporcie z kontroli gospodarstwa rolnego, która nigdy się nie odbyła. Działanie takie miało na celu wyłudzenie dotacji dla jednej z Grup producentów trzody chlewnej. Na bazie zebranego materiału dowodowego prokuratura wydała postanowienia na podstawie których policjanci zatrzymali na terenie powiatu bełchatowskiego i piotrkowskiego 4 osoby w wieku od 32 do 53 lat. Wśród nich znaleźli się rolnicy, pełnomocnik grupy oraz były już urzędnik z Agencji Rynku Rolnego. Pierwszych trzech usłyszało zarzuty wyłudzenia w okresie od lipca 2017 roku do czerwca 2020 roku dotacji unijnych w łącznej kwocie 1 miliona 285 tys. złotych.

Działania zarządu i pełnomocnika grupy polegały na przedłożeniu m.in. antydatowanych deklaracji członkowskich do wniosków o wypłatę dotacji a także raportu z rzekomej kontroli gospodarstwa rolnego należącego do tzw. słupa, którego podpis został sfałszowany. Dodatkowo sprawcy w obawie przed nieprzyznaniem wsparcia finansowego za kolejny rok działalności grupy wykazali fikcyjną sprzedaż prosiąt na tzw. słupa, który w tym czasie nie prowadził żadnej hodowli trzody chlewnej. W celu formalnego wywiązania się z realizacji przedłożonego w Agencji biznes planu poświadczyli nieprawdę na okoliczność przeprowadzonych szkoleń zewnętrznych wobec członków Grupy. Dodatkowo stworzyli fikcyjną dokumentację dotyczącą przekazania członkom zakupionych z dotacji unijnych lamp energooszczędnych podczas kiedy żadna nie trafiła do pomieszczeń służących hodowli trzody chlewnej.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator zastosował wobec całej czwórki dozory policyjne. Śledczy podjęli także działania związane z zabezpieczeniem majątkowym na poczet grożących kar i roszczeń.

(KWP w Łodzi / mw)