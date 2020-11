Świadek pomógł uniknąć tragedii na drodze Data publikacji 18.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca dafa, jadąc autostradą A4, zauważył ciężarowe volvo, które poruszało się bardzo wolno całą szerokością jezdni. Ta sytuacja zaniepokoiła go. Świadek podbiegł do pojazdu i go zatrzymał. W środku znajdował się nieprzytomny kierowca. Mężczyzna natychmiast wezwał służby ratunkowe. Krapkowiccy policjanci, którzy na miejsce przybyli jako pierwsi, udzieli poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej. To prawdopodobnie dzięki odpowiedzialnej postawie świadka, nie doszło do tragedii na drodze.

We wtorek (17.11.2020 r.) tuż przed 3:00, dyżurny krapkowickiej komendy otrzymał niepokojące zgłoszenie. Według świadka na autostradzie A4, w poprzek jezdni stoi pojazd ciężarowy a jego kierowca prawdopodobnie zasłabł. Na miejsce natychmiast został skierowany policyjny patrol.

Mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Wspólnie ze świadkiem wyciągnęli z ciężarowego volvo nieprzytomnego 42-letniego kierowcę. Natychmiast udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci ułożyli go w pozycji bezpiecznej i monitorowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Mężczyzna z podejrzeniem udaru został przewieziony do szpitala.

Dodatkowo, w rozmowie ze świadkiem policjanci ustalili, że kiedy jechał on swoją ciężarówką, zauważył ciężarowe volvo, które poruszało się od prawej do lewej strony jezdni i jechało bardzo wolno. Ta sytuacja zaniepokoiła go. Kiedy prędkość volvo była już znikoma, zatrzymał się i podbiegł do pojazdu. Gdy otworzył jego drzwi, zauważył nieprzytomnego, 42-letniego kierowcę. Natychmiast zatrzymał pojazd i wezwał służby ratunkowe.

Gdyby nie szybka i odpowiedzialna reakcja świadka mogłoby dojść do tragedii na drodze. Krapkowiccy policjanci dziękują kierowcy ciężarowego dafa, za wzorową obywatelską postawę.

(KWP w Opolu / kp)