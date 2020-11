Policjant po służbie ruszył w pościg za złodziejem Data publikacji 18.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z gorzowskiej komendy, sierżant sztabowy Dawid Chudzik, miał wolny dzień gdy wybrał się na zakupy. Zauważył mężczyznę, który chował jakiś towar do torby. Policjant po chwili ruszył w pościg. Mężczyzna z torbą uciekał, bo ukradł ze sklepu produkty za kilkaset złotych. Policjant dogonił go na sklepowym parkingu i tam obezwładnił. Agresywny mężczyzna został przekazany patrolowi.

W poniedziałkowy wieczór, 16 listopada br., sierżant sztabowy Dawid Chudzik miał wolne, więc z żoną wybrał się na zakupy do jednego ze sklepów przy ulicy Matejki. Nie spodziewał się, że będzie musiał interweniować i do tego spotka się z agresją kierowaną w jego stronę. Kiedy wybierał niezbędne do domu produkty wraz z żoną zauważyli mężczyznę, który prawdopodobnie spakował jakiś towar do torby i ruszył w stronę kas. To zaniepokoiło policjanta, który postanowił obserwować mężczyznę. Doświadczenie podpowiadało mu, że prawdopodobnie doszło do kradzieży. Policjant chciał interweniować, ale mężczyzna z torbą rzucił się do ucieczki. Tuż za nim był funkcjonariusz, który ruszył w pościg.

Policjant szybko dogonił mężczyznę z torbą i zatrzymał go na parkingu przed sklepem. Funkcjonariusz spotkał się z agresją, ale poradził sobie z uciekinierem. Do pomocy ruszył jeden z klientów sklepu. Tak obezwładniony mężczyzna nie miał szans na dalszą ucieczkę. Wyrzucona torba została zabrana do sklepu. Na miejsce wezwano patrol.

Okazało się, że 33-latek jest znany policjantom i nie pierwszy raz spotkał się z funkcjonariuszami w podobnej sytuacji. Mężczyzna ukradł kawę za kilkaset złotych. Dzięki reakcji policjanta towar w nienaruszonym stanie wrócił na sklepową półkę. Policjanci z patrolu zdecydowali, że wobec 33-latka zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Sierżant sztabowy Dawid Chudzik udowodnił, że policjant jest się zawsze. Swoje zaangażowanie w służbę potwierdza także w pracy. Doświadczony funkcjonariusz zawsze służy radą i pomocą młodszym kolegom. Był także wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w służbie.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)