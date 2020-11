Policjanci zapobiegli tragedii

Dzięki oficer dyżurnej ze Świecia i mundurowym z posterunku w Dragaczu nie doszło do tragedii. Policjantka usiłowała przez telefon odwieść mężczyznę od desperackich zamiarów i tak długo z nim rozmawiała, by wysłany na miejsce patrol zdążył dotrzeć i udaremnić jego plany. Wprawdzie 22-latek, w pewnym momencie, rozłączył się, ale wtedy do akcji wkroczyli funkcjonariusze.