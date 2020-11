45 nowych policjantów na Warmii i Mazurach

To były nietypowe okoliczności dla tak ważnego i podniosłego wydarzenia. Z maseczkami na twarzach i z zachowaniem dystansu. Bez udziału bliskich i bez zaproszonych gości. Nie zmieniło to jednak faktu, że był to bardzo ważny dzień. Dlatego żeby podkreślić doniosłość tej chwili, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie stanął przed swoimi nowymi podwładnymi i odczytał słowa roty ślubowania, a za nim powtórzyło je 45 nowych policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiej Policji.