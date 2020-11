Oświęcimski policjant zdobył mistrzostwo Polski w brazylijskim ju-jitsu Data publikacji 19.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Wojciech Mazur, policjant Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Oświęcimiu stanął na najwyższym stopniu podium XVI Mistrzostw Polski w brazylijskim Ju-Jitsu. Zawody odbyły się już szesnasty raz w Mosinie w województwie wielkopolskim, a oświęcimski policjant przywiózł z nich, aż dwa cenne trofea.

W ubiegły weekend (14-15.11.2020), z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych, w Mosinie niedaleko Poznania, odbyły się zawody o mistrzostwo Polski w Brazylijskim Ju-Jitsu. W sportowych zmaganiach wzięło udział, aż 1500 zawodników z całego kraju.



W zawodach startował również oświęcimski policjant Wojciech Mazur reprezentujący Klub Sportowy Bastion Oświęcim. Zaangażowanie i ogromny wysiłek włożony przez policjanta w przygotowania do zawodów doprowadziły do sukcesu, uwieńczonego zdobyciem mistrzostwa w kategorii Master oraz wicemistrzostwa w kategorii Adult. Drugie miejsce w kategorii Master zajął Krzysztof Kostrzewa z Bełchatowa, natomiast trzecie ex aequo zajęli Dominik Dolecki z Siechnic oraz Przemysław Błażejewski z Leszna. W kategorii Adult pierwsze miejsce zajął Piotr Sadowski z Białego Stoku, natomiast trzecie ex aequo zajęli Daniel Ivisić ze Słupska oraz Oskar Cymbała z Opola.



Sukces oświęcimskiego policjanta na Mistrzostwach Polski poprzedziło kilka innych zwycięstw w zawodach, między innymi pierwsze miejsce zdobył na zawodach w Krapkowicach, które odbyły się w grudniu ubiegłego roku. Kolejne medale, złoty i srebrny medal zdobył w lutym br. na zawodach w Dzierżoniowie. Również w lutym br. wziął udział w X Mistrzostwach Polski No Gi w Luboniu, na których zajął II i III miejsce. Następnie w październiku br. na zawodach w Katowicach startując w dwóch kategoriach, zdobył dwa pierwsze miejsca.



Wojciech Mazur do Policji wstąpił w 2010 roku, a od 6 lat pilnuje bezpieczeństwa na drodze, jako policjant Wydziału Ruchu Drogowego. Poza służbą od półtora roku pod okiem trenerów Patryka Hryniewieckiego, Łukasza Kołodzieja, Jakuba Kubicy, z pasją ćwiczy brazylijskie ju-jitsu w klubie sportowym „Bastion Oświęcim”. Policjant zdobyte umiejętności wykorzystuje również jako instruktor taktyki i technik interwencji, podczas szkoleń zawodowych z policjantami.



Gratulujemy koledze znakomitych rezultatów i życzymy sukcesów w kolejnych zawodach.

(KWP w Krakowie / kp)