Piesi giną nocą... niestety nie posiadają elementów odblaskowych Data publikacji 19.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko w listopadzie na śląskich drogach doszło do aż 6 wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. Do końca miesiąca pozostały jeszcze prawie dwa tygodnie, a już wiadomo, że będzie on najbardziej tragicznym miesiącem licząc od marca bieżącego roku. Pomimo trwającej pandemii, policyjni profilaktycy spotykają się z pieszymi i przekazują im elementy odblaskowe.

Bezpieczeństwo na drogach województwa śląskiego z roku na rok poprawia się. Analizując policyjne statystyki w analogicznym okresie czasu w stosunku do lat poprzednich, doszło do mniejszej liczby zdarzeń na naszych drogach. Niestety trend ten nie utrzymuje się wśród pieszych. W tym roku doszło już do 56 śmiertelnych zdarzeń z ich udziałem, podczas gdy w całym roku ubiegłym w sumie zginęło 60 pieszych. Jeśli do końca roku sytuacja nie ulegnie poprawie, to 2020 rok może zakończyć się większą liczbą tragedii tej grupy uczestników ruchu drogowego, w porównaniu do roku ubiegłego.



By do tego nie doszło, policyjni profilaktycy wciąż pojawiają się wśród pieszych, by przekazywać im elementy odblaskowe mogące uratować życie. Aż do 5 spośród 6 wypadków śmiertelnych doszło po zmierzchu, a potrąceni piesi nie posiadali elementów odblaskowych. W ostatnich dniach wspólne akcje z rozgłośniami radiowymi "EXPRESS FM" i "Radio Bielsko" prowadzone były na terenie Tychów i powiatu żywieckiego.



Apelujemy... Jeśli nocą pojawiasz się na drodze jako pieszy BĄDŹ WIDOCZNY DLA KIERUJĄCYCH ZAKŁADAJĄC ELEMENT ODBLAKSOWY.