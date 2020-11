Nagrody Polskiej Izby Ubezpieczeń dla policjantów Data publikacji 19.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) nagrodziła w konkursie „Policjant Roku” funkcjonariuszy z Sopotu, Piotrkowa Trybunalskiego, Lublińca, Mławy, Kosakowa oraz Wejherowa. Pamiątkowe statuetki zostały przyznane za szczególne zaangażowanie i współpracę z zakładami ubezpieczeń w walce z przestępczością ubezpieczeniową.

Polska Izba Ubezpieczeń zrzeszająca wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce, od trzech lat przyznaje nagrody funkcjonariuszom zaangażowanym w walkę z przestępczością ubezpieczeniową. Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania pracy policjantów nad zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w tym obszarze. Nagrodę wręcza się maksymalnie pięciu funkcjonariuszom. Kandydatów zgłaszają zakłady ubezpieczeń zrzeszone w PIU. W tym roku do nagrody zgłoszono 8 kandydatów z całej Polski. Pod uwagę brano wkład danego funkcjonariusza w zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej oraz jego zaangażowanie w pracę.

Listy gratulacyjne trafiły do nagrodzonych, jak również do właściwych, nadzorujących komendantów powiatowych lub miejskich oraz do wiadomości komendanta wojewódzkiego Policji na danym terenie.

(Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń)