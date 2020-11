Podrabiał faktury - zatrzymali go rawscy kryminalni Data publikacji 20.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rawscy policjanci z Wydziału Kryminalnego zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji zatrzymali i przedstawili zarzuty oszustwa gospodarczego oraz podrabiania dokumentów 33-latkowi z powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna podrabiał dokumenty, dzięki czemu wzbogacił się o 180 tysięcy złotych. Lecz „fortuna kołem się toczy”....

Rawscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji 18 listopada 2020 roku zatrzymali 33-letniego mieszkańca powiatu tomaszowskiego. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci zabezpieczyli dokumentację oraz znaleźli ponad 6 gramów marihuany. Po przedstawieniu materiałów dowodowych gromadzonych przez śledczych od ponad pół roku 33-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna podrabiał dokumentację w firmie, w której był zatrudniony, stanowiącą podstawę do wypłaty świadczeń za wykonane usługi i podawał w nich swój numer konta bankowego. Firma, w której był zatrudniony na podstawie przedstawianych przez niego dokumentów, dokonywała przelewów za rzekome usługi innych firm, nie wiedząc, że pieniądze w rzeczywistości wpływają na rachunek ich pracownika. W ten sposób wzbogacił się o 180 tysięcy złotych. Możliwe, że to jeszcze nie koniec sprawy. Po analizie dokumentów zabezpieczonych w trakcie przeszukania okaże się, czy lista zarzutów będzie dłuższa. Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli majątek tomaszowianina o wartości 40 tysięcy złotych.

Za oszustwa podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadania marihuany musi liczyć się z karą do 3 lat więzienia.

(KWP w Łodzi / kp)