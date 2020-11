Zatrzymany oszust podający się za ratownika medycznego Data publikacji 20.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za oszustwo odpowie 40-letni mieszkaniec Lublina, który posługując się podrobionym dyplomem ratownika zatrudnił się w służbie zdrowia. Podając się za ratownika, wielokrotnie jeździł karetką pogotowia, mając w dodatku orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Dzisiaj zostaną mu przedstawione zarzuty oszustwa, posługiwania się podrobionym dokumentem oraz niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego.

40-letniego mieszkańca Lublina zatrzymali w środę, 18.11.2020 r., w Chełmie, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. W chwili zatrzymania mężczyzna kierował samochodem marki Opel Vectra, mając trzy aktualne zakazy prowadzenia pojazdów.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna w marcu br. zatrudnił się w jednej z placówek służby zdrowia w Chełmie jako ratownik medyczny. Posługiwał się przy tym podrobionym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a także podawał nieprawdziwe informacje odnośnie wcześniejszych swoich doświadczeń związanych z tym zawodem.

Okazało się także, że fałszywy ratownik wielokrotnie kierował karetką pogotowia majac orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów.

Dzisiaj, 20.11.2020 r., zostaną mu przedstawione zarzuty oszustwa, posługiwania się podrobionym dokumentem oraz niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zostanie też doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do lat 8.

(KWP w Lublinie / mw)