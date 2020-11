Policjanci pomogli matce i niemowlęciu szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala

Mieleccy policjanci uczestniczyli w środę w niecodziennej interwencji. Eskortowali samochód, w którym znajdowało się niemowlę, potrzebujące szybkiej pomocy medycznej. Matka z dzieckiem jechała volkswagenem z Dębicy do szpitala w Mielcu. Mundurowi zlokalizowali samochód na trasie i eskortowali go do mieleckiego szpitala, gdzie już czekali sanitariusze.