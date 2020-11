Seryjny podpalacz w powiecie chrzanowskim zatrzymany Data publikacji 20.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Chrzanowscy oraz trzebińscy policjanci ustalili i zatrzymali 20-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne podpalenia m.in. stodół i pustostanów, a także nieużytków rolnych w gminie Trzebinia. Straty spowodowane jego przestępczym działaniem sięgają prawie 150 tys. złotych.

Trzebińska Policja 9 lipca br. około godziny 3.00 nad ranem została powiadomiona o palącej się stodole w miejscowości Dulowa. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległo pomieszczenie gospodarcze, a także znajdujący się w nim: samochód marki Peugeot, ciągnik rolniczy, kosiarka, wózek widłowy i elektronarzędzia. Niespełna miesiąc później tj. 5 sierpnia, około godziny 1.00 w nocy doszczętnie spłonęła stodoła w miejscowości Płoki. Tydzień później spaleniu uległ niezamieszkały dom w Karniowicach. W międzyczasie trzebińscy policjanci odnotowali kilkanaście podpaleń łąk.



W każdym przypadku na miejscu zdarzenia obecny był biegły do spraw pożarnictwa oraz policjanci z Komisariatu Policji w Trzebini, gdzie przeprowadzali oględziny i zabezpieczali ślady. Od samego początku policjanci wiązali ze sobą wszystkie te pożary, podejrzewając, że stoi za nimi ten sam sprawca. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliła trzebińskim i chrzanowskim kryminalnym wytypować podpalacza.

17 listopada br. doszło do zatrzymania 20-letniego mieszkańca gminy Trzebinia. Jeszcze tego samego dnia młody mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Podejrzany przyznał się do niektórych podpaleń budynków i łąk. Za popełnione przestępstwa odpowie przed Sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.



(KWP w Krakowie / kp)