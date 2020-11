Nowo przyjęci policjanci w garnizonie dolnośląskim Data publikacji 20.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnich dniach odbyły się ślubowania nowo przyjętych policjantów w garnizonie dolnośląskim. Od początku roku przybyło blisko 260 nowych funkcjonariuszy, którzy zasilili nasze szeregi. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji do Policji.

W ostatnich dniach w garnizonie dolnośląskim odbyły się ślubowania nowo przyjętych policjantów, którzy zdecydowali się zasilić nasze szeregi. Ślubowania różniły się od tych z wcześniejszych lat, ponieważ przebiegały z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego związanych z trwającą pandemią. Nowi funkcjonariusze wypowiedzieli ze swoich ust słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Od początku roku dolnośląską policję zasiliło niemal 260 nowych funkcjonariuszy. Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie tylko stabilizacja zatrudnienia, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant to zawód dla ludzi z pasją. Bardzo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się na stronie dolnośląskiej policji w zakładce PRACA.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami w naszym kraju, podczas osobistej wizyty w budynku komendy, kandydat powinien mieć ze sobą maseczkę, jednorazowe rękawiczki i własny długopis.

asp. szt. Monika Kaleta