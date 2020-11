Areszt dla sprawcy oszustw na Blik-a Data publikacji 20.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Sopotu ustalili sprawcę oszustw metodą na Blik-a. Przy współpracy szczecińskich kryminalnych 27-latek został zatrzymany na terenie Szczecina. Mężczyznę doprowadzono do sopockiej komendy, gdzie usłyszał 11 zarzutów. Na wniosek prokuratora sąd wczoraj zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt tymczasowy.

Kryminalni i śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie od kilku miesięcy pracowali nad sprawami oszustw na Blik-a. Do policjantów spływały sprawy z różnych części kraju, ponieważ jak ustalili śledczy sprawcy tych oszustw wypłacali pieniądze na terenie Sopotu. Metoda działania polegała na włamywaniu się na konta społecznościowe. Poprzez komunikator internetowy sprawca pisał do znajomych właściciela konta, że potrzebuje szybkiej pomocy finansowej albo musi pilnie zapłacić za zamówione paczki, a następnie prosił o podanie kodu do płatności mobilnych (Blik). Oszust przekonywał swoją ofiarę do przekazania mu pieniędzy. Ofiara musiała podać specjalny kod, a następnie potwierdzić transakcję w swojej aplikacji bankowości mobilnej. W ten sposób pokrzywdzeni myśląc, że pomagają znajomym, przekazywali sprawcom kody Blik i tracili pieniądze z konta. Policjanci ustalili, że w niektórych przypadkach pokrzywdzeni przekazali oszustom nawet kilka kodów Blik w kwocie od kilkuset do 1000 złotych.

W trakcie prowadzonych działań kryminalni zabezpieczyli i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringów na terenie Sopotu oraz zdobyli informacje, które doprowadziły ich do 27-letniego mieszkańca Szczecina. Ustalili również, że sprawca miał związek nie tylko z oszustwami i wypłatami pieniędzy w Sopocie, ale co najmniej w jednym przypadku pieniądze wypłacił na terenie Wrocławia. Te informacje następnie trafiły do kryminalnych ze Szczecina, którzy we współpracy z sopocką Policją i na polecenie Prokuratury Rejonowej w Sopocie zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa. Mężczyzna został przewieziony do sopockiej komendy, gdzie usłyszał 11 zarzutów dotyczących oszustw. Przyznał się do tych czynów.

Wczoraj policjanci doprowadzili 27-letniego sprawcę do prokuratury na dalsze czynności procesowe. Prokurator przesłuchał podejrzanego, a następnie zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzją sądu 27-letni mieszkaniec Szczecina najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Przypominamy, że takiego rodzaju wyłudzenia można uniknąć, wystarczy, że będziemy stosowali kilka ważnych zasad:

- należy stosować dwuskładniowe uwierzytelnianie swoich kont społecznościowych, wówczas o wiele trudniej przejąć nasze konto - zalogowanie się wymaga potwierdzenia SMS;

- zawsze warto potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez internetowe komunikatory - najlepiej zadzwonić do takiej osoby;

- zawsze trzeba sprawdzać dane transakcji przed jej potwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie);

- trzeba chronić swój telefon oraz szczególnie PIN do aplikacji mobilnej banku.

Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańku/ mw)