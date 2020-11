Częstochowska Policja zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów Data publikacji 23.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej, która na terenie województwa wielkopolskiego prowadziła nielegalną fabrykę papierosów. Przestępczy proceder naraził budżet państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego o ponad 1 milion złotych oraz podatku VAT o wartości prawie 300 tys. złotych. Nieumundurowani stróże prawa zabezpieczyli ponad tonę tytoniu, prawie 14 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy, prawie 2 kg amfetaminy i broń palną. W sprawie zatrzymano 4 osoby, które usłyszały już zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i decyzją sądu trafiły do aresztu.

Nielegalna fabryka papierosów była prowadzona na terenie prywatnej posesji. 17 listopada 2020 roku policjanci z Częstochowy wspólnie z policjantami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu zatrzymali 4 mieszańców Warszawy i okolic w wieku 30 – 48 lat, którzy działając w organizowanej grupie przestępczej, trudnili się przestępstwami karno-skarbowymi, narażając Skarb Państwa na straty.

W wyniku przeszukania posesji policjanci zabezpieczyli linię technologiczną do produkcji papierosów, ponad 1 tonę tytoniu i prawie 14 tys. papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Zabezpieczona przez policjantów maszyna służąca przestępcom do produkcji nielegalnych papierosów mogła wytworzyć co najmniej 2 tysiące papierosów w ciągu jednej godziny.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowej na ponad 1,3 mln zł.

W trakcie czynności mundurowi zabezpieczyli również prawie 2 kg amfetaminy i broń palną.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych, tj. produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych, a także posiadanie narkotyków. Decyzją Sądu Rejonowego w Poznaniu rozbita grupa przestępcza kolejne 3 miesiące spędzi teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)

