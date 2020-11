Rawski policjant oddał osocze Data publikacji 23.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant Marcin Janiszewski, który zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma już za sobą, zgłosił się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, gdzie oddał osocze. Trafi ono do potrzebujących, którzy nadal walczą z chorobą.

21 listopada 2020 roku aspirant Marcin Janiszewski, na co dzień pracujący w Zespole do spraw Organizacji Służby i Wykroczeń, pojawił się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Policjant, który jest ozdrowieńcem, postanowił pomóc osobom, które walczą z chorobą. Aspirant Janiszewski jest honorowym dawcą krwi, więc w tym przypadku nie mogło być inaczej. Kiedy tylko upłynęło 18 dni od zakończenia izolacji, zgłosił się do placówki, by oddać osocze. Zawiera ono przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych z objawami zakażenia zagrażającymi życiu. Po przetoczeniu przeciwciała mają za zadanie eliminację koronawirusa z organizmu zakażonego pacjenta. Marcin Janiszewski jest pierwszym z rawskich policjantów, który oddał osocze, ale nie ostatnim. Rawscy policjanci – ozdrowieńcy również deklarują chęć pomocy.

Przeszedłeś zakażenie wirusem SARS-CoV-2, uratuj życie innym – oddaj osocze!

(KWP w Łodzi)