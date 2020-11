Policjanci w czasie wolnym zatrzymali włamywacza Data publikacji 23.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali na gorącym uczynku 35-letniego włamywacza. Mężczyzna jednej nocy włamał się do kilku altan ogrodowych. A to nie pierwsze przewinienia 35-latka. Mężczyzna miał już na swoim koncie włamania i kradzieże. Tym razem grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci przed godziną 6:00 podczas treningu biegowego będąc w okolicy ogródków działkowych przy ul. Bursztynowej w Policach, usłyszeli dziwny hałas dochodzący z terenu działek. Funkcjonariusze od razu zwrócili na to uwagę, ponieważ w ostatnim czasie dochodziło tam do wielu włamań. Weszli na teren działek i ustalili, skąd dochodzi hałas. Skontaktowali się z policjantami, którzy tego dnia pełnili służbę. Po przyjeździe policjantów wszyscy rozstawili się wokół dwóch alejek, aby odciąć ewentualne drogi ucieczki włamywaczowi. Kiedy jeden z policjantów zaświecił latarką, wchodząc na teren jednej z działek, mężczyzna wystraszył się i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli za nim, przeskakując przez kolejne ogrodzenia. Po kilkunastu metrach mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że 35-latek miał już na swoim koncie włamania i kradzieże. Tym razem usłyszał 9 zarzutów kradzieży z włamaniem, do których się przyznał. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / kp)