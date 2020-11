Mężczyzna stracił przytomność. Natychmiastowej pomocy udzielili policjanci Data publikacji 23.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy mundurowi z ogniwa patrolowo-interwencyjnego udzielali pomocy przedmedycznej 66-letniemu mężczyźnie. Natychmiastowa reakcja policjantów oraz podjęta przez nich pomoc pozwoliła na dobre zakończenie. Mężczyzna został przekazany załodze karetki pogotowia ratunkowego i zabrany do szpitala.

W środę, 18 listopada br. policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego sierżant Kamil Biernacki oraz sierżant Igor Ziental wjeżdżając na teren komendy przy ulicy Północnej 2 w Nowej Soli, zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę z widocznymi ranami głowy. Z uwagi na specjalne wyposażenie radiowozu, policjanci natychmiast podbiegli do rannego i udzielili mu niezbędnej pomocy. Tą pełną grozy sytuację zauważyła również lekarka, która akurat przejeżdżała obok komendy. Zatrzymała swój samochód i podbiegła, aby zobaczyć, co się stało. Funkcjonariusze, którzy byli naocznymi świadkami zdarzenia: starszy sierżant Jacek Kowalewski i starszy posterunkowy Adam Gała pomogli wcześniej ułożyć rannego w pozycji bocznej bezpiecznej i wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Do czasu przyjazdu karetki, policjanci wraz z lekarzem monitorowali stan rannego 66-latka. Mężczyzna został zabrany przez zespół ratowników medycznych do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ratowanie ludzkiego życia jest jednym z priorytetów codziennej służby nowosolskich policjantów. Funkcjonariusze podczas takich akcji działają jednomyślnie i bez zbędnej zwłoki. Najczęściej nie ma czasu na długie zastanawianie się i debatowanie. Jak pokazują takie sytuacje – decyzje są zawsze trafne.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)