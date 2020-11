Sejneńscy policjanci zatrzymali "Tulipana" Data publikacji 23.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Sejn zatrzymali 43-latka, który okradł mieszkankę powiatu sejneńskiego. Mężczyzna swoją "wybrankę" poznał na portalu randkowym. Już po pierwszym spotkaniu zdobył jej zaufanie i z nią zamieszkał. Z kolei po tygodniu znajomości, okradł na blisko 6000 złotych. "Tulipan" usłyszał już zarzut kradzieży. Mieszkaniec powiatu gorlickiego decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Na początku listopada br., mieszkanka powiatu sejneńskiego poznała na portalu randkowym 43-letniego mężczyznę. Mieszkaniec powiatu gorlickiego zdobył zaufanie 49-latki i po pierwszym spotkaniu, zamieszkał z nią. Już po tygodniu znajomości, kiedy kobieta była w pracy, mężczyzna zabrał z jej mieszkania kosztowności. Łupem złodzieja padła biżuteria, telefon i router o łącznej wartości blisko 6000 złotych. Kiedy 49-latka wróciła do mieszkania, mężczyzny już nie było, a kontakt z nim się urwał. Po zaledwie 3 dniach sejneńscy kryminalni ustalili miejsce przebywania sprawcy kradzieży.

W miniony wtorek, 17.11.2020 r., został zatrzymany przez policjantów w jednym z augustowskich mieszkań. Mieszkaniec powiatu gorlickiego usłyszał już zarzut kradzieży. Decyzją sądu 43-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Śledczy informują, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają, że ofiarami "Tulipana" mogły paść również inne kobiety.

(KWP w Białymstoku/js)

