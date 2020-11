Przejęli narkotyki, broń z amunicją i kradziony samochód Data publikacji 23.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 29- letni kielczanin. Czwartkowe zatrzymanie tego mężczyzny było poprzedzone skrupulatną pracą kryminalnych z Komisariatu Policji III w Kielcach. To dzięki ustaleniom funkcjonariuszy jednostki z ul. Paderewskiego wyszło na jaw, że mężczyzna posiadał m.in. blisko 2,5 kg amfetaminy, ponad 500 gramów marihuany, ponad 330 tabletek ecstasy a także 3 jednostki broni, kilkadziesiąt sztuk amunicji oraz skradzionego na Pomorzu dostawczego fiata.

Od jakiegoś czasu policjanci z Wydziału Kryminalnego śródmiejskiego komisariatu przyglądali się działalności 29- latka. Z informacji posiadanych przez stróżów prawa wynikało, że notowany w przeszłości mężczyzna może posiadać duże ilości narkotyków. Zanim mundurowi przystąpili do realizacji dowiedzieli się również, że kielczanin może posiadać broń. Takie podejrzenia sprawiły, że w czwartek, po godzinie 18 kryminalni z Komisariatu Policji III w Kielcach zjawili się na jednej z posesji w dzielnicy Herby. 29- latek był zaskoczony nie tylko wizytą policjantów, ale także stopniem ich wiedzy o swojej działalności. Śledczy bardzo skrupulatnie przeszukali wszystkie pomieszczenia pod kątem narkotyków i broni. Efekt był zaskakujący – ujawnionych zostało 68 naboi oraz 3 jednostki broni, które już trafiły do szczegółowej ekspertyzy. Sama ilość narkotyków, skrywanych przez kielczanina również była bardzo pokaźna. Ostatecznie kryminalni zabezpieczyli 2448 gramów amfetaminy, 558 gramów marihuany oraz 334 tabletki MDMA, czyli ecstasy. To nie był jednak koniec kłopotów 29- latka. Okazało się bowiem, że zaparkowany na posesji dostawczy fiat figuruje jako skradziony we wrześniu tego roku z terenu województwa pomorskiego. Finał tej sprawy mógł być tylko jeden – mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

W piątkowy wieczór sąd zdecydował, że 29- latek spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Ciążą na nim zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna będzie musiał wytłumaczyć także, w jaki sposób wszedł w posiadanie fiata oraz czy na broń i amunicję miał zezwolenie.

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach

