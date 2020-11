Radziejowscy policjanci pokonali koronawirusa i oddali osocze dla potrzebujących Data publikacji 23.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Radziejowa, którzy są ozdrowieńcami po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, zdecydowali się pomóc innym chorym i oddali osocze. Dzięki policjantom osocze trafi do potrzebujących, aby wspomóc ich walkę z wirusem.

Z inicjatywą oddania osocza wyszedł Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie podinsp. Karol Konopacki, który pokonał koronawirusa. Wspólnie z sierż.szt. Arkadiuszem Rutkowskim oddali cenny płyn w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Inowrocławiu.

Policjanci mają świadomość, że w dobie pandemii na osocze ozdrowieńców jest bardzo duże zapotrzebowanie. To gest potrzeby serca, ale i przejaw troski o zdrowie oraz życie chorych na Covid-19. Jak twierdzą specjaliści, jeden dawca jednorazowo może być źródłem leku dla trzech pacjentów

Kolejni policyjni ozdrowieńcy już zgłosili się na oddanie osocza.

Jak powiedział Komendant Konopacki - to nie jest żaden nadzwyczajny wyczyn, to naturalny gest. Jeśli można pomóc, to należy to zrobić i nie ma się nad czym zastanawiać. Zachęcam wszystkich, którzy pokonali koronawirusa, do podzielenia się osoczem z ludźmi, którzy walczą z chorobą.

Poniżej kilka informacji o tym, kto może oddać osocze, jak przebiega ten proces oraz adresy placówek pobierających osocze w woj. kujawsko-pomorskim. (dane ze strony RCKiK w Bydgoszczy).

Kim jest ozdrowieniec?

1. Osoba, u której za pomocą dostępnych testów wykryto wirusa SARS-CoV-2 (przebyła zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19).

lub

2. Osoba, u której nie stwierdzono wcześniej obecności wirusa za pomocą testów wymazowych RT-PCR, jednak testy wykazały, że obecnie w jej krwi znajdują się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Kto może być dawcą osocza?

Wszystkie osoby, które:

1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami)

2. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej:

· 28 dni od zakończenia objawów,

· u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji.

3. Spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741) Link do rozporządzenia. Czynniki dyskwalifikujące opisane są również w dziale "Kto nie może oddać krwi"

4. Są w wieku 18-65 lat.

5. Ważą min. 50 kg.

6. W przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży wymagane będą dodatkowe badania wykonywane przez RCKiK.

Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w ilości między 500-650 ml w tygodniowych odstępach. Jest to metoda powszechnie stosowana, którą na co dzień pobierane jest osocze od Dawców. Jest to proces całkowicie bezpieczny, trwający ok. 30-40 minut, do którego używany jest tylko sterylny sprzęt jednorazowego użytku.

Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok. 220-230 ml osocza.

W punktach poboru krwi obowiązują szczególne środki ostrożności, mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Dawcom.

Termin i miejsce pobrania ustalane są indywidualnie z każdym dawcą podczas rozmowy telefonicznej z lekarzem.



Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:

Tel.: (52) 322 18 73, 604 - 972 - 100

e-mail: lekarz@rckik-bydgoszcz.com.pl

(telefon czynny od pon.-pt. w godz.: 7:30-15:30)

Placówki pobierające osocze:

Bydgoszcz:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Markwarta 8

Tel: (52) 322 18 71

Brodnica:

Terenowy Oddział Brodnica, ul. 18 Stycznia 36a

tel:  (056) 493-19-83

Grudziądz:

Terenowy Oddział Grudziądz, ul. Włodka 16-18 I piętro

tel:  (056) 642-34-46

Inowrocław:

Terenowy Oddział Inowrocław, Szpital Powiatowy w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97

tel:  (052) 354-53-28

Toruń:

Terenowy Oddział Toruń, ul. Gagarina 212-216

tel:  570 587 214

Włocławek:

Terenowy Oddział Włocławek, budynek Pogotowia Ratunkowego, ul. Lunewil 15

tel.: (054) 234-69-59



(KWP w Bydgoszczy/js)