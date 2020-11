Strzelał z broni pneumatycznej w przystanek. Chciał nastraszyć byłego partnera dziewczyny

Mieszkańca podgorzowskiej miejscowości poniosły emocje, kiedy zobaczył byłego partnera swojej dziewczyny. Otworzył szybę w aucie i zaczął strzelać do przystanku, przy którym stał mężczyzna. W rezultacie dwie szyby zostały wybite. Kryminalni dotarli do podejrzanego i zatrzymali go. Po przeszukaniu zabezpieczyli także broń pneumatyczną, z której strzelał. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.