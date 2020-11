Policjanci uratowali niedoszłego samobójcę

Bełchatowscy policjanci dzięki szybkim działaniom nie dopuścili 35 -latka do targnięcia się na swoje życie. Do takich desperackich myśli doprowadziła go sytuacja, z którą nie potrafił sobie poradzić. Teraz przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy.