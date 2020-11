Policjant wracając z nocnej służby, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 23.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z wałbrzyskiej komendy wracając z nocnej służby, zauważył samochód dostawczy, który poruszał się całą szerokości jezdni. Funkcjonariusz doskonale wiedział, co taki styl jazdy kierowcy może oznaczać i jak wielkie zagrożenie stwarza on dla innych użytkowników dróg. Mundurowy natychmiast przystąpił do działania i zatrzymał kierującego, który znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został następnie przekazany policjantom będącym w służbie.

Do zdarzenia doszło po godzinie 6:00 w miejscowości Struga w powiecie wałbrzyskim. Kierujący pojazdem dostawczym jechał od prawej do lewej krawędzi jezdni, dlatego wałbrzyski policjant pionu dochodzeniowo-śledczego, który widział tę sytuację, postanowił podjąć interwencję, chociaż był już po służbie. Funkcjonariusz natychmiast przystąpił do działania i szybko zatrzymał mężczyznę kierującego samochodem dostawczym, od którego od razu wyczuł silną woń alkoholu. W tej sytuacji mundurowy wezwał do pomocy swoich kolegów będących w służbie.

W trakcie dalszych czynności policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierowcy, które wykazało, że 52-latek miał blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Okazało się również, że dostawczy samochód nie posiadał aktualnego przeglądu oraz ubezpieczenia OC. Teraz zatrzymanemu wałbrzyszaninowi za popełnione czyny grozi wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami.

(KWP we Wrocławiu / kp)