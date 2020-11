Policjanci zatrzymali mężczyznę, który przewoził ponad 2 kg narkotyków

W sobotę wieczorem policjanci z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali mężczyznę, który przewoził ponad 2 kilogramy substancji narkotycznych o działaniu podobnym do amfetaminy. Dzięki działaniu mundurowych na rynek nie trafi prawie 7 tysięcy porcji, które można było przygotować z tej ilości narkotyku. Mężczyzna usłyszy zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 12 lat więzienia.