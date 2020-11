Poszukiwania zaginionych osób w powiecie wejherowskim Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Podczas minionego weekendu policjanci otrzymali trzy informacje dotyczące zaginionych osób. Pierwsze zaginięcie dotyczyło mieszkańca miejscowości Toliszczek i zgłoszone zostało w sobotę, następnie w niedzielę policjanci odnotowali kolejne dwa zaginięcia osób starszych. Policjanci przypominają o obowiązku ciążącym na bliskich, aby w miarę możliwości zadbać o wyposażenie osób starszych w nadajnik GPS, które obecnie są dość powszechne i występują nawet w zegarkach.

W ostatnim czasie coraz częściej policjanci otrzymali kilka informacji o zaginięciach osób starszych. Pierwsze zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło w sobotę i dotyczyło zaginięcia 84-letniego mieszkańca miejscowości Toliszczek. Poszukiwania zorganizowane przez policjantów są prowadzone od soboty. W sobotę (21.11.2020 r.) policjanci wraz ze strażakami prowadzili poszukiwania w rejonie miejscowości zaginięcia oraz w pobliskim terenie, w tym w lasach. W niedzielę do działań poszukiwawczych został włączony policyjny śmigłowiec, w którym policjanci z góry ponownie przeszukiwali miejscowość i jej okolice (łąki i pola oraz tereny leśne) zwiększając obszar poszukiwań. W działaniach brali udział nie tylko policjanci, ale także strażacy, grupy poszukiwawcze z quadami. Podczas działań używany był także dron. Dziś także od rana już policjanci prowadzą poszukiwania 84-latka. W zakresie poszukiwań nawiązano współpracę z nadleśnictwami.

Jeżeli ktoś widział zaginionego mężczyznę, proszony jest o kontakt, można dzwonić na numer 47 742 97 22 lub 112.

W niedzielę (22.11.2020 r.) po południu policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie o zaginięciu 85-latki z gminy Wejherowo. Ze zgłoszenia wynikało, że kobieta wyszła około godziny 15:00 z domu i do chwili obecnej nie powróciła. Policjanci uzyskali informację, że rano w niedzielę widział ją ktoś z sąsiadów. Natychmiast policjanci zorganizowali kolejne poszukiwania i włączyli do nich strażaków i strażników miejskich. Funkcjonariusze sprawdzili także przystanki MZK i PKS oraz postoje Taxi. Policjanci, sprawdzając rejon miasta Wejherowa, zauważyli zaginioną kobietę. Podczas rozmowy okazało się, że jest zdezorientowana, ponieważ nie wiedziała, gdzie się znajduje ani w jaki sposób dotarła do Wejherowa.

Ostatnie zgłoszenie z weekendu dotyczące zaginięcia seniorów dotyczyło sytuacji, w której 36-latek jadąc drogą na trasie Kostkowo – Rybno natrafił na błąkającego się starszego mężczyznę. Mężczyzna szedł drogą w kapciach. 36-latek przywiózł mężczyznę do wejherowskiej komendy, aby ustalić kim i skąd mężczyzna jest. Funkcjonariusze ustalili jego tożsamość i w ten sposób dotarli do rodziny tego mężczyzny, wtedy też okazało się, że niepostrzeżenie opuścił miejsce swojego zamieszkania i już prowadzone były na własną rękę poszukiwania za 81-latkiem. Na szczęście przejeżdżający 36-letni kierowca go zauważył, nie był obojętny i zaopiekował się 81-latkiem i przywiózł do wejherowskiej komendy.

Obecnie musimy pamiętać, że warunki pogodowe są bardzo trudne, na zewnątrz jest chłodno, zmierzch zapada bardzo szybko, a do tego pojawiają się opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Pamiętajmy, że także należy zabezpieczyć tak mieszkanie, aby nie dochodziło do sytuacji, że senior niezauważony wychodzi z domu i potem nikt nie wie, dokąd mógł się udać.

Pamiętajmy o naszych seniorach, także o sprawowaniu właściwego nadzoru nad osobami, które są pod naszą opieką albo takiej opieki mogą wymagać, ponieważ mimo dobrej kondycji fizycznej, nie są już samodzielne, ale także w przypadkach, kiedy wymagają pomocy medycznej, czy mają problemy z pamięcią. Aby zapobiegać zaginięciom, warto wyposażyć osoby nam bliskie, którymi się opiekujemy, w telefon komórkowy z GPS albo inne urządzenie z nadajnikiem GPS np. zegarek, który ma się zawsze przy sobie.

Profilaktyką dla wielu niebezpiecznych sytuacji, na które mogą być narażeni nasi seniorzy, w tym opisanych wyżej, będzie zaopatrzenie naszego bliskiego w akcesoria mogące na przykład ułatwić ustalenie miejsca jego przebywania czy przynajmniej identyfikację w przypadku odnalezienia przez Policję lub inne osoby trzecie. Można osobie starszej sprezentować zegarek z funkcją gps zadbać, aby zawsze miała przy sobie telefon komórkowy, włożyć kartkę z adresami numerem kontaktowym (najlepiej wszyć w ubranie tak, aby nie została zgubiona lub wyrzucona). Można także w kurtkę wszyć nadajnik gps, który będzie pomocy w takiej sytuacji.

(KWP w Gdańsku / kp)