Miała być niewielka dopłata do paczki. Z konta zniknęły tysiące złotych Data publikacji 23.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka osób straciło łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych po tym jak uwierzyli, że należy dokonać niewielkiej dopłaty do paczki. Kliknięcie we wskazany w wiadomości SMS link dał możliwość rzekomego przelewu. W rezultacie oszuści przejęli kontrolę nad kontami bankowymi i wyprowadzili z nich łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Policjanci przypominają, by uważać na podejrzane wiadomości, zwłaszcza w okresie przedświątecznych zakupów.

Gorzowscy policjanci w miniony weekend otrzymali kilka zgłoszeń dotyczących oszustw i jego próbach. Mechanizm działania był identyczny. Na telefon przychodził SMS z informacją, że do zamówionej paczki należy dopłacić jedynie 50 groszy. Niestety kilka osób uwierzyło w tę wiadomość i weszło we wskazany link do internetowej strony. Po wybraniu banku osoby te wpisywały loginy i hasła. To oznaczało, że te dane automatycznie trafiały do oszustów, bo strona internetowa, została spreparowana. Dopiero po pewnym czasie pokrzywdzeni orientowali się, że z ich kont wypłynęły pieniądze. Poszczególni mieszkańcy Gorzowa i okolic stracili 2, 7 i niemal 23 tysiące złotych. Łącznie straty w miniony weekend to prawie 40 tysięcy złotych. Sprawą zajmują się policjanci.

Funkcjonariusze przypominają, by uważać na podobne wiadomości. Zwłaszcza w gorącym okresie świątecznych zakupów. Wielu z nas wybierze zakupy online. Trzeba jednak uważać, by nie stracić swoich pieniędzy. Począwszy od super okazji i zakupów w niespotykanie niskich cenach w nieznanych sklepach, po zapłatę za dostawę. W każdym momencie musimy zachować koncentrację, by zamawianie prezentów nie okazały się przykrą niespodzianką.

Na każdym etapie operacji finansowych dokładnie sprawdzajmy adres strony internetowej. Szata graficzna banku czy firmy kurierskiej może być bliźniaczo podobna. Nie wprowadzajmy tam danych logowania, bo trafiają one bezpośrednio do oszustów. W ciągu kilku minut są w stanie bez naszej wiedzy przelać całe oszczędności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)