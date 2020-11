Pokonał Covid-19, a teraz oddał osocze Data publikacji 23.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląski policjant sierż. szt. Szymon Godula przebył zakażenie koronawirusem. Po wyzdrowieniu postanowił pomóc innym chorym i zgłosił się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, gdzie oddał osocze. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem. Jest więc bardzo przydatne w leczeniu osób chorych na Covid-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Jeśli kwalifikujesz się do oddania osocza, nie zwlekaj – możesz uratować komuś życie!

Sierż. szt. Szymon Godula to policjant z Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który wchodzi w skład Orkiestry KWP w Katowicach. Śląski stróż prawa zachorował na Covid-19. Na szczęście w jego przypadku do wyzdrowienia wystarczyła kwarantanna domowa, podczas której pokonał zakażenie koronawirusem. Niestety nie wszyscy zakażeni mają tyle szczęścia – niektórzy chorzy wymagają opieki szpitalnej, która w skrajnych przypadkach oznacza walkę o życie pacjenta. Walkę nie zawsze zwycięską…

Są chorzy, którzy nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał neutralizujących wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Ratunkiem dla nich może być podanie gotowych przeciwciał, co znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem. Co ważne, osocza nie da się wyprodukować, można je pozyskać jedynie od tych, którzy już przeszli chorobę i wytworzyli przeciwciała. Dlatego apelujemy:

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Tak postąpił sierż. szt. Szymon Godula, który po wyzdrowieniu skontaktował się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Tam zostało od niego pobrane osocze, które może wspomóc leczenie innych chorych, a nawet uratować im życie.

Kto może oddać osocze?

Osocze mogą oddać osoby w wieku 18-60 lat:

po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonanego metodą PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji i po zakończonym leczeniu,

po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 – po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania.

Ozdrowieńcy, którzy chcą oddać osocze, muszą ponadto spełniać wymagania takie jak inni dawcy krwi. Listę przeciwwskazań do oddawania krwi znaleźć można na stronie: https://rckik-katowice.pl/przeciwwskazania.

Co zrobić, aby oddać osocze?

Wystarczy skontaktować się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, które uruchomiło dla ozdrowieńców specjalne numery telefonów dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30:

726 227 229,

607 619 718,

607 678 519,

32 208 74 19.

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

Czy to boli?

Osocze pobierane jest od ozdrowieńców metodą plazmaferezy – pobierana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz na pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jest to metoda bezbolesna i całkowicie bezpieczna! Całość trwa około 30-40 minut, a jednorazowo pobierane jest maksymalnie 650 ml osocza.

Co dalej dzieje się z osoczem?

Pobrane osocze poddawane jest procedurze redukcji patogenów, a następnie dzielone jest na dawki 100-200 ml i zamrażane. W zależności od ilości przeciwciał chorym przetaczane jest od 200 do 400 ml osocza.

Jeśli kwalifikujesz się do oddania osocza, nie zwlekaj – możesz uratować komuś życie!