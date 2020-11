Blisko 5 kilogramów narkotyków przejęli policjanci z Lubina i CBŚP Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z CBŚP i Wydziału Kryminalnego z Lubina skonfiskowali ponad 4,7 kilograma marihuany i zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który na swojej posesji wewnątrz budynków uprawiał, a następnie przetwarzał konopie indyjskie. Podejrzany posiadał rośliny w fazie wzrostu oraz ścięte, wysuszone i rozdrobnione. Trafił do aresztu, a śledztwo w tej sprawie wszczęła lubińska prokuratura.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wydziału Kryminalnego lubińskiej komendy w ramach pracy operacyjnej, na jednej z posesji w gminie Rudna zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który na swojej posesji w budynku mieszkalnym uprawiał oraz przetwarzał konopie indyjskie.

W jednym z pomieszczeń znajdowały się rośliny w fazie wzrostu o wysokości nawet do 160 cm. Do tego celu zatrzymany stworzył specjalną instalację oświetleniowo - grzewczą. W innym pomieszczeniu znajdowały się rośliny w fazie suszenia, a w kolejnym podsuszone i rozdrobnione rośliny zapakowane w foliowych paczkach. Wstępnie ustalono, że z przedmiotowych roślin można uzyskać ok. 5 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 180 tysięcy złotych.

Mężczyzna decyzją sądu trafił na 2 miesiące do aresztu, a śledztwo w tej sprawie wszczęła lubińska prokuratura. Teraz śledczy zajmą się wyjaśnianiem wszystkich okoliczności tego przestępstwa, za które sprawcy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)