Akcja policjantów w walce z COVID-19

Koronawirus nie omija nikogo, również środowiska policyjnego. Pomimo wielu obostrzeń również w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zdarzyły się przypadki osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Dlatego też w dniu dzisiejszym na terenie Uczelni kadra, słuchacze i studenci, którym udało się wygrać tą trudną walkę oddali próbki krwi do badań celem kwalifikacji do oddania osocza, wykorzystywanego przy leczeniu chorych, których organizm często nie jest w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarza je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.