W drodze na służbę ratował ofiary wypadku drogowego Data publikacji 24.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z pionu kryminalnego Komisariatu Policji w Alwerni, jadąc na służbę, błyskawicznie rozpoczął akcję ratunkową, w związku z poważnym wypadkiem drogowym, do którego doszło na drodze krajowej. Funkcjonariusz wydostał z samochodu kierowcę i skutecznie przeprowadził jego resuscytację.

W ubiegły piątek (20.11.2020 r.) tuż przed godziną 6.00, w Przeciszowie na drodze krajowej numer 44, doszło do poważnego wypadku drogowego. 27-letni mieszkaniec Oświęcimia, kierując fiatem seicento, zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka renault trafic, którym kierowała 66-letnia mieszkanka gminy Zator.

Tragiczne zdarzenie rozegrało się na oczach jadącego na służbę policjanta z komisariatu Policji w Alwerni. Starszy sierżant błyskawicznie przystąpił do akcji ratunkowej. Najpierw podbiegł do kierowcy seicento. Nie wyczuwając funkcji życiowych, wydostał go z pojazdu i rozpoczął jego resuscytację. Po kilku minutach przywrócił mężczyźnie funkcje życiowe. Ułożył go na boku i pozostawił pod opieką innego kierowcy. Następnie już wspólnie z innymi kierowcami wydostał z renault poszkodowaną kierującą, która została umieszczona w jego samochodzie. Kiedy na miejsce przybyli ratownicy medyczni, uczestnicy wypadku zostali oddani pod ich opiekę.

Mieszkający w Oświęcimiu, a pracujący w Komisariacie Policji w Alwerni funkcjonariusz, w Policji służy od 5 lat. Dzięki profesjonalnie podjętym przez niego działaniom ratunkowym, w które włączyli się inni kierowcy, uczestnicy wypadku drogowego w porę otrzymali, ratującą życie pomoc.

(KWP w Krakowie / kp)